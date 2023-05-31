Şirintepe'nin yolları iyileştiriliyor

İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'nde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte İzmit'in farklı noktalarında bulunan sokak ve caddelerdeki bozuk, deforme olmuş yolları asfalt ile yeniden konforlu ve kullanışlı hale getiriyor. Toplamda 1 kilometrelik yolda iyileştirme çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma çerçevesinde toplam 550 ton asfalt kullanacak. Yapılan çalışma planı üzerinde sokak üzerindeki çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu tamamen vatandaşların kullanıma açacak. İzmit Belediyesi ekipleri, yol yenileme ve bakım çalışmalarına belirli program dahilinde ara vermeden devam edecek.