İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sis bulutlarının mest eden dansı

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.


Kocaeli'de yaklaşık 1 hafta etkisini gösteren sis, sabah ve akşam saatlerinde de devam etti. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Sis bulutları zirvelerde görsel şölen sunarken, bulutların adeta dans eden görüntüsü ise havadan drone ile görüntülendi.


Öte yandan Osmangazi Köprüsü'de ışık ışıl görüntüsü ile dikkat çekti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.