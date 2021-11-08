Sis ile gelen kartpostallık görüntüler

Kocaeli'nde sabah saatlerinde etkili olan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kocaeli ve ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin tamamı sis ile kaplanırken, sürücüler olumsuz etkilendi. Havadan çekilen görüntülenen Kocaeli'nde, ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Kentin merkezi sis ile kaplanırken, yüksek kesimlerde ise tam tersi görüntüler yaşandı. Feribot seferlerinin de iptal olduğu Kocaeli'nde, havadan çekilen görüntüler nefes kesti.