Sıtkı Aslanhan'dan “Aile İçi Eğitim” semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Aile İçi Eğitim” isimli seminerde Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Aslanhan seminerde aile içerisinde çocuk eğitiminin önemi ve dikkat edilmesi gereken davranışlar konusunda tavsiyelerde bulundu. Çocuk yetiştirmede yapılan hatalara değinen Aslanhan, “Bizi asıl çocuk yetiştirmede kandırdılar. Çocuğunuzla arkadaş gibi olun dediler. Meğer millete atılan en büyük kazık buymuş. Kızınız veya oğlunuzla arkadaş olmaya kalkarsanız, anne baba saygınlığınızı kaybedersiniz” dedi.

“Hayır” demenin çocuğun özgüvenine zarar vermediğini belirten Aslanhan, “Bana her istediğimi vermeyen hayat çocuğuma mı verecek. Bugün Türkiye'de anne ve babalar çocuklarına tapıyor. Çocuk anne babasını parmağında oynatıyor. Benim çocuklarımı sevme kriterlerim var. Biz dayaklı bir eğitim sisteminde büyüdük. Peki hangimiz özgüvenimizi kaybettik. Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş durumda. Anne baba olarak çocuğun her isteğini yerine getirerek, onu iyi okullara göndererek vazifenizi yaptığınızı düşünürseniz ileriki yıllarda bunun sıkıntısını yaşarsınız” diye konuştu.