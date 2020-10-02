Şizofren hasta tarafından bıçaklanarak öldürülen şahıs toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay içerken şizofren hastası şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan, 13 gün bitkisel hayatta kaldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Mercan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 19 Eylül günü İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'te Semerkand Derneği'nin lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmayan bir şahsın bıçaklı saldırıcı sonucu ağır yalandı. Göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Mercan olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Volkan Mercan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastanede işlemleri tamamlanan Mercan'ın cenazesi, İzmit 28 Haziran Mahallesi Fatih Cami'inde İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İzmit Kent Mezarlığı'na defnedildi.