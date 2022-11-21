SMA farkındalık gecesi büyük alkış topladı

Kocaeli'de Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası'nın özel gösteri yaptığı organizasyonla SMA hastalığına dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi SMA hastalığına dikkat çekmek için Kocaeli Kongre Merkezi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Ücretsiz olarak düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla özel gösterim yaptı. Programa siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün burada SMA hastalığına bir farkındalık oluşturmak için buradayız” dedi.

“Toplam hasta sayısı sosyal medyada görünenden çok daha fazla”

Hastalıkla ilgili bilgiler veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “SMA, çok nadir görülmesine karşın kesin bir tedavisinin olmaması, mevcut tedavilerin zorluğu gibi sebeplerle ne yazık ki son dönemlerde sıklıkla adı duyulan bir hastalık haline geldi. Allah hepimizin evlatlarına uzun ömürler versin, sağlık versin. Dünyada SMA hastalığı tedavisi için şu an kullanılan 3 farklı ilaç var. SMA hastası bebekler, bir yetişkin için dahi dayanılmaz nitelikte olan çok fazla acı ve zorluk ile yaşamını sürdürmek zorundalar” diye konuştu.

“SMA, farkındalık etkinliğine dönüştü”

Etkinlik programında konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bu akşam bu kentin evladı Barkın için sizlerle sözleşmiş ve bu akşam için arkadaşlarımız aylardan beri çalışıyorlar. Bu akşam SMA Hastaları için farkındalık oluşturmak, onlar adına yapılanları göz önüne koymak için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte bu geceyi SMA Hastalığı Farkındalık Etkinliğine dönüştürdük. Kurucusu olduğumuz ‘Biz İzmit'iz' platformunda yıllardan bu yana bu konuda çeşitli farkındalıklara imza atmaya çalışıyoruz. 2 buçuk milyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Bunun toplanması çok kolay değil ama bu ülke, bu kent gerektiği zaman kenetlenmesini bilen ve üzerine düşen görevi her zaman yapan bir kent. Kentimle gurur duyuyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sahne İzmit Halk Dansları topluluğu SMA hastalığı farkındalığı amacıyla hazırladıkları koreografiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.