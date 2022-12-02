İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Soba dumanını yangın sandılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşların çatı yangını diye ihbarda bulunduğu olayın, ekiplerin adrese varmasıyla soba dumanı olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların çatı yangını diye ihbarda bulunduğu olayın, ekiplerin adrese varmasıyla soba dumanı olduğu ortaya çıktı.


Olay, Gaziler Mahallesi 1757 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin incelemelerinin ardından yangın sanılan dumanın bir ailenin soba bacasından çıktığı öğrenildi. Ailenin, eski ayakkabılarını da sobada yaktığı için dumanın fazla çıkmış olabileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.