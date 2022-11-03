Sobadan sızan gaz, anne ve 2 çocuğunu hastanelik etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde anne ve 2 çocuğu evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde ikamet eden C.A. isimli kadın ve çocukları N.A. ile M.A., sabah saatlerinde karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu ambulansa alınarak, ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.A., N.A. (10) ile M.A.'nın (15) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.