Şofbenden çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında bulunan evin banyosunda şofbenin tutuşması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Yuva Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında bulunan Caner F. isimli vatandaşa ait evin banyosunda bulunan şofbeninde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin banyosundan dumanların yükseldiğini gören Caner F., eşi ve çocuğu panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.