İhlas Haber Ajansı

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Soğuk havada sıcak hizmet

Körfez Belediyesi aşevi, soğuk havalarda vatandaşlara sıcak yemek hizmetine devam ediyor.


Vatandaşların sağlığı ön planda tutularak, hijyenik koşullarda günlük olarak pişirilen yemekler, Körfez'de ikamet eden 120 aileye belediye ekiplerince teslim ediliyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmadan memnun olan vatandaşlar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, aşevi hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haftanın 7 günü ortalama 250 vatandaş sıcak yemek hizmetinden yararlanıyor.

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