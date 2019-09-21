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Söğüt, “Daha yeşil bir körfez için çalışıyoruz”

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.


Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı esnasında Başkan Söğüt'e, Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz, çalışma periyotları, aylık faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ile birlikte, 2020 yılı içerisinde Körfez'de yapılacak olan park alanları ile ilgili arazi incelemelerinde bulundu.


Daha yeşil bir Körfez için çalıştıklarını belirten Söğüt, “İlçemize yeni park alanları kazandırmak, yeşil alanlarımızı daha etkin kullanmak için fizibilite çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde kentimize yeşil alanlar kazandırarak, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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