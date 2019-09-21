Söğüt, “Daha yeşil bir körfez için çalışıyoruz”

MEK)'te açılan müzik branşları, düzenlenen mini konserle vatandaşlara tanıtıldı.

KO-MEK mesleki eğitimleriyle ülkenin istihdam hamlesine destek verirken, sanat kurslarıyla da kentin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor. Yeni eğitim dönemine 16 Eylül Pazartesi günü başlayan KO-MEK , 12 ilçede ve 42 kurs merkezinde toplam 334 branşı ile hizmet verecek. Meslek branşları ile istihdama katkı sunacak olan KO-MEK, sanat branşlarıyla da vatandaşlara eğitim verecek. Bu kapsamda KO-MEK'in önemli sacayaklarından biri olan müzik branşları, müzik branşı usta öğreticileri tarafından verilen mini konser ile tanıtıldı.

İzmit'te 41 Burda AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzik branşları tanıtımında, usta öğreticiler, vatandaşlar için mini bir konser verdi. Konserde usta öğreticiler hem enstrümanlarını çaldı hem de birbirinden güzel türkü ve şarkıları vatandaşlar için seslendirdi. Verilen eğitimin kalitesinin gözler önüne serildiği müzik dinletisi vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaş şarkılara eşlik ederken, cep telefonlarıyla konseri kayıt etmeyi ve fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Alana kurulan kiosk bilgisayar ise KO-MEK kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu. Vatandaşlar, kiosk bilgisayar aracılığıyla KO-MEK kurslarına online başvurularını gerçekleştirme fırsatı buldu.

Öte yandan KO-MEK kurulduğu günden bu yana sanat eğitimlerini aralıksız sürdürdü. Müzik ve gösteri sanatları branşlarından bugüne kadar 27 bin 317 vatandaş ücretsiz eğitim aldı. Söz konusu branşlar özellikle emekli vatandaşların ilgisiyle dolup taştı. Sanat branşlarının verildiği kurs merkezleri aynı zamanda vatandaşlar için rehabilitasyon merkezi görevi gördü.