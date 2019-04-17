Söğüt, “Halk oyunları birliğimizin sembolüdür”

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Halk Oyunları Kursu'nda eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, “Folklorik kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktarırken, bu birlik mesajını da geleceğe taşımış oluyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye tarafından düzenlenen halk oyunları kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kursiyerlerle sohbet eden Şener Söğüt, eğitmenlerden de bilgi aldı. Halk oyunları ekibinin başarısının kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Söğüt, “Başarı ancak ve ancak sıkı çalışma ve iyi bir ekip ruhuyla mümkün olabilir. Gördüğüm kadarıyla bu özellikler sizlerde fazlasıyla mevcut. Erzurum'da bar, Doğu ve Güneydoğu'da halay, Trakya'da hara, Karadeniz'de horon ve birçoğu omuz omuza oynanan oyunlardır. Sahip olduğumuz gelenekleri, örfleri, milli manevi değerleri geleceğe taşımak en önemli görevimizdir. Bu oyunlar, adeta birlik ve beraberliğimizin sembolü olmuştur” diye konuştu.

Başkan Söğüt daha sonra Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu ‘Ezberimde Şiirler, Dilimde Öyküler' programına katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İbrahim Çırpan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da katıldı.

Şiirlerin seslendirildiği, öykülerin şiir tadında dinleyenlere aktarıldığı gece sonrasında öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Şener Söğüt, “Şiir günlük yaşamda gözden kaçanları, farkına varmadığımız şeyleri gün yüzüne çıkarandır. İnsana insanı izletir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de bu akşam bizlere güzel bir dinleti sundular. Körfez'de kültür ve sanat etkinliklerini yılın her bölümüne yayacağız. Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı da işin içine katarak faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Toplumun beklentilerini karşılayacak şair, yazar ve çizerlerimizle Körfez halkını buluşturacağız” ifadelerini kullandı.