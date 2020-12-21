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Sokağa çıkma kısıtlamasında yollara asfalt çekildi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yollarda oluşmuş bozulma ve çukurları yama asfalt çalışmalarıyla giderdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ana yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların bakım ve onarımını yaptı. Ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları ve yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama çalışmalarıyla kapatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Öte yandan yama çalışmalarında kullanılan asfalt, Fen İşleri Daire Başkanlığı Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.

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