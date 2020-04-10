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Sokağa çıkma yasağı sonrasında halk fırın ve marketlere akın etti

Kocaeli’nin de aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Kocaeli'nin de aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'nin de aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Kocaeli'de vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı fırın ve marketlerin önünde kuyruklar oluştu.

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