Sokağa süratli girdi, park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak arasında süratli dönen otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1082 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem G. idaresindeki 34 GY 8608 plakalı Volkswagen marka otomobil, sokağa süratli bir şekilde dönünce, yol kenarında park halinde bulunan 34 ZN 7499 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hareket alan kamyon da hemen önünde park halinde bulunan 41 UT 402 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Cem G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve G. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.