İhlas Haber Ajansı

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Sokak göle döndü, felakete ramak kaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü. Hızlıca yükselen sular, yağmurun durması ve ekiplerin müdahalesiyle evlere girmedi. Tahliye çalışmaları devam ediyor.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli sağanak Özen Sokak'ı da vurdu. Yağmur sularının sokağı doldurmasıyla, bölge adeta göle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yağmurdan dolayı evleri su basmasına ramak kaldı.


Ekiplerin çalışmaları ve yağmurun durmasıyla sokaktaki evler baskın ya da hasar almaktan kurtuldu. Sokağı dolduran suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.

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