Sokak hayvanları bu merkezde şifa buluyor

Derince'de 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Derince Belediyesince, sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, bünyesinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındırıyor.

Tesisi öğrenciler de gruplar halinde ziyaret ederek, burada yapılan faaliyetler hakkında bilgi alıyor. Çınarlı Ortaokulu öğrencileri de Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu olan öğrencileri, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Abbas Bayrak ile belediye yetkilileri de yalnız bırakmadı. Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilerle sohbet eden Başkan Aygün, tesislerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.