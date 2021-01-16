Sokak hayvanları kendileri besleyen belediye ekiplerini heyecanla karşıladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kendilerini besleyen belediye ekiplerini heyecanla karşılayan sokak hayvanları, onların üzerine atlayarak oyun oynadı. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Sağlığı ve Refahı ekibi, ilçe genelinde 6 noktada yaklaşık bin 500 sokak köpeğinin beslenmesi ve barınmasıyla ilgileniyor. Emek Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarına yemeklerini götüren Ekrem Bekgöz, hayvanların kendisine aşırı ilgisiyle karşılaşınca şok oldu. Kendisine mama getiren belediye görevlisini karşılayan hayvanlar, Bekgöz'ün üzerine atlayarak onunla oyunlar oynamaya başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Bekgöz'de hayvanları severek onların oyunlarına ortak oldu. Hayvanlarla belediye görevlisi arasındaki bu sevimli anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

“O duygu gerçekten çok mutluluk veriyor insana”

Sokak Hayvanları Sağlığı ve Refahı ekibinde çalışan Ekrem Bekgöz, “6 noktada besleme noktamız var. Yaklaşık 400-500 civarı hayvana devamlı besleme yapmaktayız. Kısırlaştırmalarını da yapıyoruz. Hasta ve yaralı olursa onların da tedavileri için tekrar veteriner odalarımıza götürüp tedavilerini yapıyoruz. Sokak hayvanlarıyla ne kadar ilgilenirsen, ne kadar şefkat gösterirsen görülüğü gibi onlar da bizim yanımıza geliyor. Besleme yaparken üzerimize, başımıza tırmanıyorlar, seviyorlar. Onlara merhametle yaklaştıkça onlar da bizim yanımıza devamlı geliyorlar. O duygu gerçekten çok mutluluk veriyor insana. Çok mutlu oluyorum bunlara bakarken, aşılarını yaparken, beslemelerini yaparken çok mutlu oluyorum. Ben de adeta onlarla oynadım. Onlar oynadıkça ben de sevindim, onlarla neşelendim” dedi.

“Bin 500 civarı köpeğin bakımıyla ilgileniyoruz”

Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekip Amiri Zabıta Memuru Murat Özsoy ise “İlçemiz sınırları içerisinde şu anda kayıtlı ve kontrollü olarak kısırlaştırdığımız yaklaşık bin 500 civarı köpeğin bakımıyla ilgileniyoruz. Başkanlığımız bünyesinde Sokak Hayvanlarının Sağlığı ve Refahı ekibi olarak, Zabıta Müdürlüğümüzle birlikte oluşturmuş olduğumuz sokak hayvanları barınma ve beslenme noktalarında sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesini ve barınmasını sağlıyoruz. Ne kadar çalışmayı verimli yaparsak halkımızdan da, vatandaşlarımızdan da, hayvanseverlerimizden de o kadar verimli dönüşler alıyoruz. Özellikle pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.