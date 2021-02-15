Sokak hayvanlarına 120 ton mama

Kar yağışı ve soğuk havalar sebebiyle 2020 yılında sokak hayvanları için 80 ton mama dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde tüm hazırlıklarını yaparak, 120 ton kuru mama alımı gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Beslenme projeleri geliştirip, sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetlerde bulunup sokak canlarımıza her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sokak hayvanları konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerin yaptığı rehabilitasyon merkezlerini destekliyoruz. Bu merkezlerin hayata geçmesiyle birlikte sokak hayvanlarına ivedilikle müdahale edilmesi de sağlanmış olacak. 2 bin 500'ü geçen sokak hayvanımızın yeni yuvalarına kavuşmasına vesile olduk. 120 ton mama satın alması yaptık. Şehir merkezlerinde uzak bölgeler başta olmak üzere STK'larımızla birlikte ortak hareket ederek tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinlerine sahip çıkıyoruz. Sadece bu hafta 25 noktada 800 kilogram mama dağıttık" dedi.