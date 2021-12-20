Sokak hayvanlarına kırık ve çıkık tedavisi

Sokak hayvanlarının kırık ve çıkık tedavisi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda yapılmaya başlandı.

Kandıra Yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürülürken, bu kapsamda sokak hayvanlarına verilen hizmetler artırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için gereken tüm koşulları Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda oluştururken, kırık tedavisi için gerekli ortamı da hazırladı. Kırıkların cerrahi tedavisinde içerden veya dışarıdan tespit yöntemleri tercih ediliyor. İçerden tespit için kemik üzerine uygulanan plaklar veya kemik kanalı içine yerleştirilen çiviler, dışarıdan tespit için cildin dışında yer alan eksternal fiksatör adı verilen cihazlar kullanılıyor.

Titizlikle yapılan tedaviler, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı öncülüğünde büyükşehirin uzman veteriner hekimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

"Proje desteklenmeli"

Yapılan kırık tedavilerine öncülük eden Prof. Dr. Salcı, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası projesinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Salcı, "Bu merkez hayvan refahı için oldukça verimli ve tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanmış. İlk defa kırık tedavisine başladık. Sokak hayvanları için bu inanılmaz bir durum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu eylem planı desteklenmeli ve diğer illerimizde de uygulanmaya başlanmalı" dedi.