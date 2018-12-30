Sokak hayvanlarına soğuk havada kuru mama dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı. Periyodik bakımları yapılan ve kontrol altında tutulan sokak hayvanları su ve mama takviyesiyle aç bırakılmıyor. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu kentte sokak hayvanlarına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kuru mama dağıtılıyor. Sokaklarda ve özellikle şehir merkezi dışında yaşayan sokak hayvanları, yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmeleri için mama dağıtımı yapıyor.

Çalışmalar kapsamında Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo kuru mama dağıtıldı.