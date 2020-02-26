Sokak hayvanlarının sorunları toplantıda ele alındı

İzmit Belediyesi tarafından, sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek ve çözüme kavuşturmak üzere Belsa Hizmet Binası'nda toplantı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik şikâyetlerin artmasının ardından çözüme yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Belediye Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve dernek üyeleri, KOÜ Doğa ve Hayvan Dostu Kulübü Başkanı Hasan Cankut Kırca ve Zabıta amirleri Sami Kamış ve Tanju Tığcı katıldı.

Toplantıda ilçe sınırları içerisinde gezinen sokak hayvanlarının mevsimsel barınma ve beslenme ihtiyaçlarının yanında, sokak hayvanlarının şikâyet edilme nedenleri, şikâyetlere yönelik yapılan çalışmalar ile şikâyetleri azaltmayı öngören alternatif çözümleri içeren fikir paylaşımlarında bulunuldu. Toplantıda şikâyet sebeplerinin çeşitliliği, çalışmaların istatikleri, hayvanlarla insanların bir arada yaşamasının önemi, hayvanların insanlara emanet olması yanında insanların hayvanlara karşı sorumluluklarında daha aktif olması gerektiği konuşuldu. Toplantıda belediye ekiplerinin özverili çalışmalarına devam etmesi gerektiği; saldırgan, yaralı veya hasta olan hayvanlara en kısa sürede müdahale edilmesi, hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi gibi muhtelif konularda istişareler yapılarak uygulanmak üzere kararlar alındı.

Dernek temsilcileri, İzmit Belediyesi bünyesine çok ivedi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü kurulması ve veteriner sayısının artırılması konusunda talepte bulundular. Zabıta Müdürü Demirkır, konunun önemini bildiklerini ve sürecin hızlandırılacağını ifade etti.