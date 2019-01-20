Sokak kütüphaneleri ilgi görüyor

İzmit Belediyesi kitap okumayı geliştirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya devam ediyor. 2'si Yürüyüş Yolu'nda olmak üzere, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ile SEKA ve Kocaeli Devlet Hastaneleri'ndeki kütüphanelerde her yaştan kişiye hitap edecek kitap bulunduğunu söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Okuma bilincini arttırıp geliştirmek için kurulan kütüphanelere bir yıl içinde 7 bin adet kitap bıkıldı. Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra her yaş gurubuna hitap edecek çocuk ve gençlik, hobi, sanat, tarih, edebiyat, mizah, kişisel gelişim, şiir kitaplarının yanı sıra gezi, tarih, spor, anne bebek, edebiyat, sinema, teknoloji, ekonomi ve gençlik dergilerinin de bulunduğu kütüphanelere gösterilen ilgi bizleri mutlu etmektedir” dedi.