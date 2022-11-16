Sokak ortasında bıçaklanan şahıs yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2325 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde D.C. isimli şahıs ile İ.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. yanında getirdiği bıçağı çıkararak D.C.'yi yaraladı. İ.B., olay yerinden kaçarken D.C. ise kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, D.C.'yi yaralayıp kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İ.B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, D.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.