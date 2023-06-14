Sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi 66. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Ş. ile M.A.E. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle E.Ş. ve M.A.E. yanlarında bulunan bıçakları çıkartarak birbirlerini yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, polis ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Gölcük Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar ise olup bitenleri şaşkın gözlerle izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.