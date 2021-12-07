Sokak ortasındaki çatışmada 1 kişi ölmüş 2 kişi yaralanmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 1 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Mesut Ercan (46), Hasbi G. (65), ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Hastanede tedaviye alınan Mesut Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dehşet saçıp 'Hepiniz ölüsünüz' diye bağırdı

Öte yandan çatışma anının yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahıslardan birisinin bağırarak bir şeyler söylediği, bağıran şahsın arkadaşının elinde silahla koşarak geldiği ve ateş etmeye başladığı, bunun üzerine bir kişinin vurularak yere düştüğü ve acı içinde bağırdığı görülüyor. Karşı tarafın yaralanması üzerine bağırarak arkadaşına seslenen şahsın bu kez yaralananlara dönerek ‘Hepiniz ölüsünüz' diye bağırması dikkat çekiyor. Görüntülerin devamında ise yaralanan şahıs ayağa kalkıp karşı tarafa yeniden silah doğrultuyor, ancak silah ateşlenmiyor.