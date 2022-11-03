Sokak sokak gezen Patibüs, hayvanların yardımına koşuyor

İzmit Belediyesi'nin veteriner hekimleri, Patibüs hizmetiyle sokak sokak gezerek hayvanları aşılıyor, ihtiyaç durumuna göre tedavilerini gerçekleştiriyor.

İzmit'in farklı bölgelerinde sokak hayvanlarını aşılayan ve tedavilerini yapan İzmit Belediyesi veteriner hekimleri, gezici muayene aracı Patibüs ile hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor. Çalışmaları program dahilinde yürüten ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de dönüş yaparak, sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Veteriner hekimleri son olarak Umuttepe'deydi. Umuttepe'de bulunan hayvansever öğrenciler yavru köpeklerin aşı ve tedavileri için İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti. Veteriner hekimler Patibüs ile kısa sürede Umuttepe'ye giderek yavru köpeklerin aşılarını ve kontrollerini gerçekleştirdi.