Solaklar yolu temizlendi

Yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve caddelerdeki temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların temiz bir çevrede ulaşımını sağlaması amacıyla İzmit ilçesi Solaklar yolunda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle ağır vasıta araçların kullandığı Solaklar yolunda, yol ve kaldırımlardaki yabani otlar temizlenerek, ağaçların budaması yapıldı. Solaklar Işıkları ve İZAYDAŞ tesisleri arasındaki 2 kilometrelik kısımda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, yol ve kaldırımların her iki tarafında yabani otların biçimi yapıldı. Yol kenarındaki ağaçların budamasının da yapıldığı temizlik çalışmasında, tıkalı bulunan yağmursuyu kanallarının temizliği gerçekleştirildi.