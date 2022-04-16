Şömineden çıkan yangın paniğe sebep oldu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üç katlı bir evin üçüncü katında şömineden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Yenimahalle Mahallesi Radar Caddesi'nde bulunan üç katlı bir evin üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi G.L. kağıt ve kartonları yakmak için şömineye attı. Şömineden düşen kül, evde yangın çıkmasına sebep oldu. Evin içini bir anda duman kaplayınca, yangını kontrol alamayan ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.