Soner Sarıkabadayı Kartepe'de vatandaşları coşturdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "6.Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali" çerçevesinde sevilen sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne aldı.

Kartepe Belediyesi tarafından 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenlendi. Arnavutluk Tiran Kaltersia Halk Dansları gösterisi büyük bir ilgiyle izlenirken, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban festival alanında çocuklar için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Sahneye çıkan sanatçı Soner Sarıkabadayı da alanı dolduran vatandaşları sevilen şarkılarıyla coşturdu.

Konserin ardından vatandaşlara seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "Bugün iki güzelliğin finalini yapıyoruz. Birisi Kartepe Belediyemiz tarafından düzenlenen Unutulmuş Değerler Festivali, birisini de Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 12 ilçede düzenlediği Yaz Neşesi konserleri. Unutulmuş Değerler Festivali için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kartepe'mizin meydanında olmak çok güzel"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Sizlerle birlikte Kartepe'mizin meydanında olmak çok güzel. Hepiniz festivalimize hoş geldiniz. Buradan bir başka güzel görünüyorsunuz. Türkiye'miz çok köklü bir tarihe ve geleneklerine sahiptir. Bunun şanını ve gururunu yaşıyoruz. Geçmişte ki örf ve adetlerimizi unutmayalım, bunları geçmişten alıp gençlerimizle birlikte geleceğe aktarmak amacıyla bu yıl 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ni düzenliyoruz. Sizlerle beraber düzenliyoruz. Buraya geldiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.