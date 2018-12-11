Sosyal medyada tanıştıkları kızları fuhşa zorlayan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları genç kızlara kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtıp, çok sayıda beğeni getireceği vaadiyle çektikleri fotoğraflarla tehdit ederek fuhşa zorlayan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızları, tehditle fuhuş yapmaya zorlayan şahısların olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde bir çetenin sosyal medya üzerinden tanıştıkları genç kızlara kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtıp, sosyal medya üzerinden yüksek beğeni alabilecekleri fotoğraflarını çekme vaadi ile kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflarla tehdit edip fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Ekipler, şahısların fotoğraf çekmek vaadiyle arkadaşlık kurdukları 16-23 yaşları arasındaki genç kızları, çektikleri fotoğraflarını ailelerine göndereceklerini ve sosyal medyada paylaşacakları tehdidiyle fuhuş yaptırdıklarını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 14 genç kızı tehdit ederek fuhuş yaptırtan çete üyelerinin S.Ü. (34), F.K. (49), ve M.Ö. (60) olduğu öğrenildi.

Şahısların İzmit'te bulunan adreslerine düzenlenen operasyonda S.Ü., F.K., ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, kimlikleri tespit edilen 14 genç kız hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.Ü. ve M.Ö.'nün tutuklanmasına karar verilirken, F.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.