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Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı

KOCAELİ (İHA) –Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu madde satan ve özendiren kişilere yönelik Türkiye genelinde operasyon başlattı. 81 ilde eş binlerce polisin katıldığı ve insansız hava araçlarıyla da havadan görüntülenen operasyonda 49 ilde 162 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu belirlenirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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