Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu madde satan ve özendiren kişilere yönelik Türkiye genelinde operasyon başlattı. 81 ilde eş binlerce polisin katıldığı ve insansız hava araçlarıyla da havadan görüntülenen operasyonda 49 ilde 162 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu belirlenirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.