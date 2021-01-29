Sosyal mesafesiz kış turizmi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kış turizmini yaşamak için kayak merkezini dolduran vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlencenin keyfini sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarıyla, İçişleri Bakanlığının da valiliklere gönderdiği genelgelerle korona virüsün engellenmesi adına önlemler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşların kuralları hiçe saymaya devam ediyor.

Kış turizmini doyasıya yaşamak için Kartepe Kayak Merkezine akın eden vatandaşlar, kalabalık görüntüler oluşturuyor. Eğlence merkezinde toplanan kalabalık, vak'alara aldırmadan eğlencenin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yüksek ses müzik eşliğinde horon oynadı, bazıları ise ateş başında yakın mesafe de durarak, sohbet etti. Sosyal mesafe kuralını gözetmeyen ve maske takmayan vatandaşlar, kartopu oynayarak karın keyfini sürdü.