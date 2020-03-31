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Spor eğitmenleri sosyal medyadan evde spor için hizmet veriyor

Kocaeli’de spor eğitmenleri, egzersiz dersleri konusunda çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan bireylerin spor yapmalarına destek oluyor.

Kocaeli'de spor eğitmenleri, egzersiz dersleri konusunda çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan bireylerin spor yapmalarına destek oluyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü spor eğitmenleri, "Evde Spor Yap" projesi kapsamında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde vakit geçiren öğrenci ve ailelerine destek oluyor. Spor eğitmenlerinin yaptıkları egzersizlerin yer aldığı videolar, sosyal medya üzerinden paylaşılarak virüs tedbirleri kapsamında evde kalan öğrenci ve ailelerinin zinde kalmalarına yardımcı olunuyor. Sosyal medya üzerinden evden çıkmayan öğrencilerinin evlerine konuk olan eğitmenler, koronavirüsle mücadele çalışmalarına katkı sunuyor.


Spor salonlarının tedbir amaçlı kapatılmasından sonra spor yapma imkanı azalırken eğitmenler tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan kısa videolarda öncelikle evde yapılabilecek spor hareketleri aktarılıyor. Açma germe hareketleri, basit jimnastik hareketleri ve eğlenceli hayvan yürüyüşleri gibi egzersizlerle öğrenciler hem eğleniyor hem de hareketsiz kalmıyor.

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