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Spor kulüplerinin adresi Kartepe

Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Kartepe, yaz döneminde kamp yapmak isteyen 12 futbol takımını ağırladı.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Covid-19 normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak spor karşılaşmalarına izin verilmesi sonrasında kamp yapan birçok takımın adresi oldu. Yeşil doğası, temiz havası ve imkanları ile Kartepe, bu yıl 12 takımı ağırladı. Kartepe'de Kocaelispor başta olmak üzere Somaspor, Etimesgutspor, Kağıtspor Basketbol Takımı, Başakşehir U19, Sakaryaspor, Edinespor, Karaköprüspor, Modafenspor, Halide Edip Asıvarspor, Çatalca Belediyespor, Kırklarelispor kamp yaptılar. Kartepe'nin yeşiline ve doğasına hayran kalan takımların sporcuları ve idari heyet, “İçimizde daha önce Kartepe'ye gelen yada hiç gelmeyen arkadaşlarımız var. Burası insanın içini açan, huzur veren bir coğrafya. Burada yaşayanlar çok şanslı. Kamp sürecimizi çok verimli geçirdik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

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