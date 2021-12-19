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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 18. haftasında Kocaelispor sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar


21. dakikada Eyüpspor, kaleye oldukça yakın bir noktadan serbest vuruş fırsatı kazandı. Topun başına geçen Timur Temeltaş, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


37. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Umut Bulut'un şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.


53. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili geldi. Benhur'un çizgiye inip kale sahasına çevirdiği topa Diop müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Emrullah golü önlemeyi başardı.


79. dakikada Kocaelispor rakip ceza alanına attığı uzun topla etkili oldu. Benhur Keser'in kafayla indirdiği topta Diop gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Kocaeli Stadyumu


Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Alpay Çelebi, Mehmet Taş, Atila Turan, G. Mandjeck (Yiğitali Bayrak dk. 75), A. Cisse (Omolo dk. 46), M. Pereira (Mevlüt Erdinç dk. 65), M. Diop, Benhur Keser, T. Tisdell (İlyas Kubilay Yavuz dk. 45)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Yılmaz Özeren, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Musah Mohammed, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Timur Temeltaş (Mezague dk. 90 ?), Mikail Okyar, Enes Keskin (Taşkın İlter dk. 55), Cenk Ahmet Alkılıç (Erencan Yardımcı dk. 59), Pa Amat Dibba, Umut Bulut


Yedekler: Çağlar Akbaba, Gökcan Kaya, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Mehmet Uslu, Taha Balcı, Mete Kaan Demir


Teknik Direktör: Zafer Turan


Goller: M. Diop (dk. 79) (Kocaelispor), Timur Temeltaş (dk. 21) (Eyüpspor)


Sarı Kartlar: A. Cisse, Semih Karadeniz (Kocaelispor), Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Mikail Okyar (Eyüpspor)

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