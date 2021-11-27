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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Menemenspor'u ağırladı. Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.




Maçtan Dakikalar


10. dakikada Menemenspor'un sağ kanattan gelişen atağında savunmadan seken topa gelişine vuran. Sabbah topu ağlara gönderdi. 0-1


19. dakikada Diogo Coelho'nun ceza sahası dışından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


55. dakikadaki Semih Karadeniz'in ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


66. dakikada hızla çıkan Kocaelispor'da Benhur Keser'in sol köşeye yerden şutu ağlarla buluştu. 1-1


84. dakikada sağ kanattan Batuhan Kırdaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ndiaye meşin yuvarlağı kaleci Korcan'ı üstünden filelere gönderdi. 1-2




Stat: Kocaeli


Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı


Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Diogo Coelho, Musa Nizam, Atila Turan, G. Mandjeck, Yılmaz Özeren (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46), M. Pereira (Dilaver Güçlü dk. 66), Yiğitali Bayrak (İsa Nalbant dk. 79), Benhur Keser, Mevlüt Erdinç (Mohamed Diop dk. 46)


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Alhassan Adamu (Oğuzhan Çapar dk. 85 ?), Cem Çelik, M. Himmed Ertürk (Toni Correia Gomes dk. 67), Abdullah Aydın (Emir Şenocak dk. 67), M. Sabbah (Batuhan Kırdaroğlu dk. 78), Ahmet Sağat (Ndiaye dk. 78)


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Goller: Benhur Keser (dk. 66) (Kocaelispor), M. Sabbah (dk. 10), Ndiaye (dk. 84) (Menemenspor)


Sarı Kartlar: Diogo Coelho, Mohamed Diop, G. Mandjeck (Kocaelispor), Ömer Şahbaş, Alhassan Adamu, Cem Çelik (Menemenspor)

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