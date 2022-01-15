Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili çıktı. Diop'un sürükleyip araya bıraktığı topta Pereira kaleyi çaprazdan gördü. Pereira'nın şutunda top önce savunmaya çarptı ardından kaleci Akın kontrolü sağladı.

33. dakikada Ankaragücü'nde Şahverdi Çetin uzaktan kaleyi yokladı. Kocaelispor savunmasına çarpan top kaleci İsmet'i kontrpiyede bırakıp ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Kocaelisporlu Cisse rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

39. dakikada Kocaelispor savunmasının uzun vurduğu topta Ankaragücü ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. M. Pereira önüne düşen topa gelişine sert bir şut vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Ankaragücü, kaleyi karşıdan gören tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.

86. dakikada Ankaragücü'nde Mehmet Murat Uçar, sağ kanatta kendi başlattığı atakta rakiplerini tek tek ekarte ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İsmet'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, A. Cisse, Diogo Coelho, Musa Nizam, Atila Turan, Mehmet Taş, G. Mandjeck (İlyas Kubilay Yavuz dk. 87 ?), M. Diop, Yiğitali Bayrak (Dino Ndlovu dk. 59), I. Rasheed, M. Pereira (Semih Karadeniz dk. 77)

Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Hermenegildo Paulo dk. 76), Yusuf Abdioğlu, Yasin Güreler, Mehmet Murat Uçar, Şahverdi Çetin (Ali Kaan Güneren dk. 60), İshak Çakmak (Abdullah Durak dk. 60), Aatif Chahechouhe (Ariyibi dk. 76), Eren Derdiyok, G. Zahid (Cem Ekinci dk. 84 ?)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Geraldo, Atakan Dama

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: M. Pereira (dk. 39) (Kocaelispor), Şahverdi Çetin (dk. 33), Mehmet Murat Uçar (dk. 86) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: A. Cisse (dk. 34) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: G. Mandjeck, M. Diop (Kocaelispor), Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)