Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Altınordu: 2

Maçtan dakikalar

8. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Babacar Gueye'nin vuruşunda top savunmadan sekip Samed Ali'nin önüne düştü. Samed Ali'nin şutunda kaleci Ali Emre geçit vermedi.

38. dakikada Kocaelispor sağ kanattan atak gerçekleştirdi. Diop'un ortasında kafaya yükselen Gueye'nin şutunda top üstten auta çıktı.

45+4. dakikada Kocaelispor rakip ceza sahasına üst üste yaptığı ortalarla etkili oldu. Altınordu savunmasından seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Mehmet Taş topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

65. dakikada Altınordu kontratağa çıktı. Ceza sahasına yerden çevrilen topa gelişine vuran Recep Aydın fileleri havalandırdı. 1-2

86. dakikada Altınordu kalecisi ofsayt kullanacağını zannederek topu yere bıraktı, o sırada ofsayttan doğan bir serbest vuruş söz konusu olmadığı için Kolovos gelip topu ağlara gönderdi. Gol nizami sayıldı. 2-2.

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, İsmail Şencan, Serkan Çimen

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yılmaz ( Alpay Çelebi dk. 90 ?), Mazlum Demir, Musa Nizam, Atila Turan, Mehmet Taş, Samed Ali Kaya (Kubilay Yavuz dk. 68), M. Diop (M. Pereira dk. 68), D. Kolovos, Benhur Keser (Akanbi Rasheed dk. 83 ?), Babacar Gueye

Yedekler: Doğukan Kaya, Berkay Dabanlı, Omolo, Olcan Gökdemir, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Fırat Gül

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen (Yusuf Yalçın Arslan dk. 11), Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Muzaffer Kocaer dk. 72), Kubilay Aktaş, Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan, Hüsamettin Yener (Anıl Arıcıoğlu dk. 90+4 ?)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Kenan, Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Yusuf Can Esendemir,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Mehmet Taş (dk. 45+4) (Kocaelispor), Ahmet İlhan Özek (dk. 50), Recep Aydın (dk. 65) (Altınordu)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Musa Nizam, Mehmet Taş (Kocaelispor), Kürşad Sürmeli, Kubilay Aktaş, Yusuf Arslan (Altınordu)