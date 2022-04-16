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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Mehmet'in pasında sağ kanatta Babacar topu son çizgi yakınlarından çevirdi. Benhur'un aşırdığı top kale önündeki Kolovos'a geldi ancak Kolovos topu dışarıya gönderdi.


35. dakikada Bandırma ekibi savunmadan uzun topla çıktı. Keny'nin kafasıyla indirdiği topla Beykan buluştu. Beykan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


44. dakikada Bandırmaspor Keny'nin golü ile öne geçti. Soldan gelişen atakta yakın mesafeden çekilen şutta Korcan topu uzaklaştırmadı. Yükselen topu Keny kafa vuruşu sonrası ağlara gönderdi. 0-1


49. dakikada Kocaelispor, etkili bir set oyunu oynadı. Ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Babacar Gueye topu ceza yayına çıkardı. Kolovos'un sol ayağıyla uzak direğe yerden yuvarladığı top ağlarla buluştu. 1-1


59. dakikada Kolovos'un ön direğe kullandığı korner vuruşu Bandırma savunması tarafından kafayla penaltı noktası yakınlarına nişanlandı. Benhur Keser, gelişine kafa vurarak topu filelerle buluşturdu. 2-1



Stat: Kocaeli Stadı


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı


Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Yılmaz, Musa Nizam, Mazlum Demir, Atila Turan, Mouhamed Diop, Mehmet Taş, Dimitris Kolovos (Berkay Dabanlı dk. 77), Benhur Keser, Samed Ali Kaya (Rasheed dk. 66), Babacar Gueye (İlyas Kubilay Yavuz dk. 85 ?)


Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Georges Constant Mandjeck, Olcan Gökdemir, Kerem Can Akyüz, Denizalp Özdemir


Teknik Direktör: Fırat Gül


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Dos Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Landel (Mehmet Özcan dk. 63), Mulumba (Akabueze dk. 81 ?), Levent Ayçiçek (Guido Koçer dk. 63), Kerim Avcı, Beykan Şimşek (Matej Pucko dk. 73), Keny


Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün, Süleyman Luş


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Goller: Kolovos (dk. 49), Benhur Keser (Dk.59) (Kocaelispor), Keny (Dk. 44) (Bandırmaspor)


Sarı Kartlar: Samed Ali Kaya, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mehmet Yılmaz, Kolovos (Kocaelispor), Lokman Gör (Bandırmaspor)

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