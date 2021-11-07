Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Bursaspor'u konuk eden Kocaelispor maçı 2-1 kazandı.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da Cisse'nin rakip ceza sahasının hemen dışından altı pas üzerine kaleye paralel ortasında topla buluşan Dino Ndlovu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
31. dakikada Bursaspor'da Zalazar kırmızı kart gördü.
51. dakikada Yılmaz'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Benhur ikinci golü kaydetti. 2-0
61. dakikada Bursaspor Namık Alasgarovun penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.
88. dakikada yedek kulübesinde bulunan Matavz kırmızı kart gördü.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Murt Temel
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Mehmet Taş dk. 73), Dino Ndlovu, Abdoulaye Cisse, Georges Constant Mandjeck, Semih Karadeniz, Mouhamed Diop (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46) (Bahattin Köse dk. 89 ?), Terrence Leonard Tisdell (Dilaver Güçlü dk. 73), Benhur Keser (İsa Nalbant dk. 90 ?)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Hasan Ayaroğlu dk. 85 ?), Namık Alaskarov (Reagy Baah Ofosu dk. 85 ?), Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 46), Kerem Şen (Emirhan Aydoğan dk. 60), Kubilay Sönmez, Mert Yılmaz, Luka Capan, Nicolas Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak, Massimo Bruno (Elton-Ofoi Acolatse dk. 60)
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Dino Ndlovu (dk. 8), Benhur Keser (dk. 50) (Kocaelispor), Namık Alaskarov (dk. 61 pen.) (Bursaspor)
Kırmızı Kartlar: Nicolas Mauricio Zalazar (dk. 32), Tim Matavz (Yedek Kulübesi) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Diogo Aleksis, Mandjeck, Dino Ndlovu, Abdoulaye Cisse, Mehmet Taş (Kocaelispor), Batuhan Kör (Bursaspor)