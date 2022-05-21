Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 4 - Adanaspor: 1

Lig'in son haftasında ligden düşmesi kesinleşen Kocaelispor, Adanaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sol kanattan Berat'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Denizalp'in şutu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Rasheed meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Yiğitali Bayrak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

67. dakikada Adanaspor kontratağında sağ kanattan Kadir Keleş'in içeriye çevirdiği topu Ciss ağlara yolladı. 2-1

78. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un uzun pasında savunmaya da çarpan top Yusuf Efe'nin önüne düştü. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 3-1

90. dakikada Ümitcan Ekşi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Efe, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

Stat: Kocaeli

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Orkun Aktaş

Kocaelispor: Doğukan Kaya, Yiğit Canguru, Alpay Çelebi, Hasan Hatipoğlu, Semih Karadeniz, İlyas Kubilay Yavuz (Eren Türkkal dk. 86 ?), Denizalp Özdemir, Mehmet Taş (Ümitcan Ekşi dk. 86 ?), Berat Kartal (Yusuf Efe Yaman dk. 76), Yiğitali Bayrak (Olcan Gökdemir dk. 82 ?), İbrahim Akanbi Rasheed

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Musa Nizam

Teknik Direktör: Fırat Gül

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Ulaş Zengin, Yiğithan Güveli, Isaac Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Efe Tatlı (Celil Yüksel dk.46), Youssef Ait Bennasser (Berkan Fırat ? dk. 81), Harun Kaya (Kadir Keleş dk. 46), İbrahim Aksu (Cem Özdemir dk. 46), Amadou Ciss, Hakan Eroğlu (Eren Karadağ dk. 46)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: İbrahim Akanbi Rasheed (dk. 4), Yiğitali Bayrak (dk. 63), Yusuf Efe Yaman (dk. 78 ve 90) (Kocaelispor), Amadou Ciss (dk. 67) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Yiğit Canguru (Kocaelispor), İbrahim Aksu, Efe Tatlı (Adanaspor)