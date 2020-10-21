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Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları kayıtları başladı

Gençlerin eğitimine ve geleceğine çok önem veren Çayırova Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde de Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları açıyor.


Geçtiğimiz yıl açılan kurslara katılan 50 öğrenciden Temel Yeterlilik Testinde (TYT)başarılı olan 15 genci çeşitli üniversitelere yerleştiren Çayırova Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlamak ve meslek sahibi olması için bu yılda Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları düzenliyor. Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na kayıtları yapılan öğrenciler, Gençlik Merkezi'nde de TYT'ye hazırlanacak. Ücretsiz düzenlenen kurslarda öğrenciler beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, rekreasyon, Milli Savunma Üniversitesi, polis özel harekat, bekçilik ve jandarma özel harekat sınavlarına hazırlanacak.

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