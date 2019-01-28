Spor yapan kadınlara ücretsiz sağlık taraması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede kadınlara yönelik hizmet veren ‘Kocaeli Anne Şehir Projesi' her geçen gün büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında spor faaliyetlerine katılan bayanlara, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa ücretsiz sağlık taramaları yapıyor.

Sağlık taramaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından açlık kan şekeri, kan yağları, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ile kan sayımı yapılıyor. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da Meme Kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Öte yandan gelen yoğun talep üzerine annelere ücretsiz göz taraması da yapılmaya başlandı. Kadınlar proje dahilinde hem sağlıklarına hem de sosyal hayatlarına pozitif enerji katmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yapılan sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliğine Kocaeli Anne Şehir Projesi'ne katılan kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kocaeli Anne Şehir Projesi'ne katılarak spor yapan kadınlara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Erken Teşhis Yolunda Taranmayan Kalmasın' projesi kapsamında 12 ilçede ücretsiz Rahim Ağzı Kanseri ve Kalın Bağırsak Kanseri taraması devam ediyor. Tarama yapılan merkezlerde aynı zamanda kadınlara kanser hastalığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Kocaeli Anne Şehir Projesi'ne katılan kadınlara düzenli aralıklarla kan testleri ve vücut bileşenleri analizi (vücuttaki yağ, kas, su oranı) yapılıyor. Bu sayede spor yapan bayanların kan yağlarındaki düşüşler, kilo verme durumları, uzman diyetisyenler tarafından takip ediliyor. Katılımcı annelere kan tahlili sonuçlarına göre uygun sağlıklı beslenme ve diyet programı ile eğitimler veriliyor.