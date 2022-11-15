Sporcuların psikolojik gelişimine destek

Kocaeli'de e-spor branşında eğitim alan öğrencilere yönelik duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı. Test sonucuna göre sporculara eksik olan noktalar konusunda destek eğitimleri verilecek.

Darıca Belediyesi, farklı branşlarla gençleri sporla buluştururken, bir yandan da psikolojik gelişimlerine destek olmak amacıyla uzmanlar eşliğinde destek eğitimleri veriyor. Bu çerçevede, Fenerbahçe Üniversitesi ile ortak bir çalışma başlatan Darıca Belediyesi, sporcuların mental ve psikolojik olarak da güçlenmeleri için destek oluyor. Fenerbahçe Üniversitesi ile iş birliğinde yürütülen akademik çalışmalar çerçevesinde Spor Psikoloğu Serpil Karatepe öncülüğünde e-spor öğrencilerinin duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı. Test sonuçlarına göre sporcuların eksik yönleri de belirlenerek, eksik olan noktaların giderilmesi için destek eğitimleri verilecek.