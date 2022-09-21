Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim, hizmet binasında gerçekleştirildi. Kurumda staj yapan 18 lise son sınıf öğrencisinin katılım gösterdiği eğitimde, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bayram, stajyerlere kurum kültürü, uyulması gereken kurallar, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda bilgiler aktardı. Staj yapmanın gelecekteki iş hayatlarına büyük katkısı olduğunu vurgulayan Şaban Bayram, "Staj, gelecekte iş hayatına uyum sağlamanız için güzel bir basamak. Kurum kültürü ve bilincini özümseyerek iş yeri kurallarına uymak, ast-üst seviyenizi korumak çalışma hayatına adım attığınızda sizleri her zaman bir adım ileriye taşıyacaktır. Burada öğrendiklerinizin ve edindiğiniz tecrübelerin gelecekte çok büyük faydasını göreceksiniz. Kendinizi geliştireceğiniz bu güzel ortamda hep sizin yanınızda olacağız ve sizleri destekleyeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılında hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.