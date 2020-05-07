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STK ve dernek başkanlarından Başkan Şayir'e teşekkür

Yaptığı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ilçedeki STK’lardan da teşekkür geldi.

Yaptığı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e ilçedeki STK'lardan da teşekkür geldi.


Göreve gelmesi sonrasında yaptığı çalışmalarla halkın takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs günlerinde ilçe halkına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Virüsle mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdüğü Dilovası'nda her haneye önce gıda paketi, ardından soğan ve patates dağıtan Şayir, Ramazan ayındaki bu organiazyon ile örnek bir çalışmaya imza attı. Başkan Şayir'in ilçede yaptığı yardım faaliyetleri sonrasında STK ve dernek başkanları yaptıkları açıklama ile Başkan Şayir ve ekibine bu ince davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

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