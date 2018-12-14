Stres ve gerginlik kas ağrılarına yol açabilir

Orhan Eren, kas ağrılarının nedenleri ve kas ağrısının altında yatan hastalıklar hakkında bilgiler verdi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Orhan Eren; kas ağrısı nasıl hissedilir, kas ağrısı hastalık belirtisi olabilir mi, kas ağrısının altında yatan hastalıklar nelerdir ve kas ağrısının tedavisi nasıl yapılır sorularının yanıtlarını verdi. Dr. Orhan Eren, çoğunlukla ağrıyan yerin tam olarak lokalize edilemediği şiddeti az, yüzeysel yaygın bir ağrı olarak bilinen kas ağrılarında hekimlikte yapılan doğru tanının, doğru ve etkin tedaviyi beraberinde getirdiğini belirtti. Eren, stres ve gerginliğinde kasların kasılmasına yol açarak kas ağrısına neden olabileceğini söyledi.

Vücudumuzdaki 639 tane kas, ana iskeleti kemiklerden oluşan iskelet sistemimizin hareketini sağlarken, kaslarımızın sinir sistemi bağlantıları ile yüzümüzde bulunan 60 tane kas sayesinde duygularımızı da ifade ederiz. Vücudumuzun üçte dörtte biri ağırlığındaki kaslarımızın içindeki aktin-miyozin denen proteinler bir kasılıp bir gevşeyerek hareketimizi sağlarken kas hücreleri içinde devamlı laktik asit birikir. Spor yapmaya ilk başladığımızda veya kaslarımızı fazla çalıştırdığımızda bu laktik asitin birikmesi kas ağrılarının en sık nedenidir. Yine kaslarımız bağlantıda bulundukları sinir uçlarının uyarılması ile de ağrıyabilir. Kaslarımız çarpma, zorlama, küçük yaralanmalar gibi mekanik uyaranlarla ağrıyabilir. Stres, gerginlikte kaslarımızın kasılmasına yol açarak kas ağrısına yol açabilir.

"Kas ağrısı nasıl hissedilir?"

Kas ağrısı çoğunlukla ağrıyan yerin tam olarak lokalize edilemediği şiddeti az, yüzeysel yaygın kasılma veya ağırlık şeklinde tarif edilebilir. Kasların tek taraflı kullanımlarında o tarafın kasları bölgesel olarak ağrıyabilir. Bu tür zorlanma ağrılarında ağrılar daha çok kasların kemiğe bağlanma yerinde tendinit ağrısı şeklinde hissedilir. Çok yaygın bilinen tenisçi dirseği ağrısı ön (alt) koldaki ekstensör kasların çok fazla zorlanması sonucunda bu kasın üst kolda kemiğin ucuna bağlandığı yerde mekanik zorlanmaya bağlı olarak hissedilir ve tenisçilerin yarısında oluşur. Tıbbi adı lateral epikondilittir. Aslında kolun yer silme, cam silme gibi sağ sol hareketlerinde de bu kas ve tendon çok zorlanır ve çok yoğun ev işleri yapanlarda daha sık görülür.

“Kas ağrısının altında yatan hastalıklar nelerdir?"

Fizyolojik ve mekanik/travmatik kas ağrıları dışındaki kas ağrılarının altında, nörolojik veya romatizmal hastalıklar olabilir. Özellikle sabah ağrıları, gece ağrıları olan istirahat ile artıp hareketle azalan geçen kas ağrıları olan kişilerde inflamatuar (iltihaplı) romatizmal hastalıklar düşünülmelidir. İnflamatuar olmayan ve en sık görülen fibromiyalji sendromu denilen yumuşak doku romatizmasında sabah tutukluğu genellikle yarım saatten daha kısadır. Bu sabah katılığı süresi ne kadar uzunsa inflamatuar romatizmal hastalık ihtimali ve şiddeti o kadar yüksektir. Fibromiyalji sendromunda gerginlik ve stresin önemli bir rolü vardır. Boyun, omuz, sırt, kalça, diz ve dirsekte hassas noktalar olması yanında yaygın kas ağrısı da olur. Tıbbi adı Fibromiyalji olan hastalığın diğer adı yumuşak doku romatizmasıdır. İltihaplı romatizma grubunda olmayan yumuşak doku romatizması (fibromiylaji) ile otomimmun (bağışıklık sisteminin kendine karşı bozulması) iltihaplı romatizmal bir hastalık olan Bağ (kollagen) doku hastalığı ayrı hastalıklardır. Bağ dokusu hastalıklarından olan Polimiyozit(itihaplı kas romatizması) hastalığında, kas güçsüzlüğü ön planda olup kollarının dermanı yok gibi hissedilen nadir görülen bir kas hastalığıdır.

"Kas ağrısının tedavisi nasıl yapılır?"

Hekimlikte her zaman doğru teşhis doğru tedaviyi getirir. Yani kas ağrısının tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak yapılır. Eğer kas ağrısı çok kullanılma, darbe, ezilme, yırtılma gibi mekanik nedenlere bağlı ise istirahat ve kasları yormayacak hafif egzersiz, sıcak su ile ovma masaj yapmak etkili olur. Anti inflamatuar ve/veya kas gevşetici merhemler, haplar veya iğneler kullanılabilir. Elbette ki hekimin muayenesinde cerrahi bir müdahale gerektirecek bir durum olup olmadığını ortopedi travmatoloji uzmanlarının saptaması gerekir. Mekanik kas ağrıları dışındaki kas ağrılarında ise yukarıda başlıcalarını saydığımız hastalıkların önce teşhisinin konulması ve tedavinin buna göre yapılması gereklidir. Romatolojik hastalıklardan sık gördüğümüz Fibromiyalji tanısı almış hastaların bir romatoloji uzmanı tarafından öncelikle Spondilartropati, Bağ dokusu hastalığı, polimiyozit, polimiyaljia romatika olmak üzere değerlendirilmesi ve tedavinin buna göre yapılması gerekir. Eğer fibromiyaljinin yanına bu tür bir iltihaplı romatizma hastalığı da eşlik ediyorsa verilen ilaçlar yeterince etki etmeyecektir. Fibromiyalji dahil kas ağrısı yapan hastalıkların tedavisi vardır ve çoğu kez uzun aylar yıllar veya ömür boyu sürebilmektedir. Doğru tanı doğru ve etkin tedaviyi getirir.