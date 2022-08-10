İhlas Haber Ajansı

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Su borusu patladı, o anlar kamerada

Kocaeli’nin Derince ilçesinde patlayan borudaki su yaklaşık 10 metre yukarı fışkırdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlayan borudaki su yaklaşık 10 metre yukarı fışkırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.


Olay, Derince İbni Sina Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın tam ortasında bulunan su borusu patladı. Patlama sebebiyle su yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Olayı gören çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler suyu kapatarak çalışma başlattı.

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